Льоріс згоден на перехід у ПСЖ

Джерело - sport.ua.
Багаторічний голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс покине клуб цього літа – Шпори на нього більше не розраховують.
Про це повідомляє RMC Sport.
Запит щодо трансферу воротаря робив ПСЖ, Льоріс погодився на перехід.
Раніше Льоріс уже відхилив пропозиції Фіорентини та Аль-Хіляля. 36-річний воротар готовий перебратися до Саудівської Аравії, але вимагає вищу зарплату.
Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем не взяв Льоріса на передсезонний збір команди.
Напередодні Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.