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Льоріс згоден на перехід у ПСЖ

Голкіпер покине Тоттенгем влітку
Сьогодні 11:11 199 0
Льоріс згоден на перехід у ПСЖ
#ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Багаторічний голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс покине клуб цього літа – Шпори на нього більше не розраховують. 

Про це повідомляє RMC Sport.

Запит щодо трансферу воротаря робив ПСЖ, Льоріс погодився на перехід.

Раніше Льоріс уже відхилив пропозиції Фіорентини та Аль-Хіляля. 36-річний воротар готовий перебратися до Саудівської Аравії, але вимагає вищу зарплату.

Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем не взяв Льоріса на передсезонний збір команди.

Напередодні Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.

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