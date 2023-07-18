Льоріс згоден на перехід у ПСЖ

Голкіпер покине Тоттенгем влітку

Багаторічний голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс покине клуб цього літа – Шпори на нього більше не розраховують.

Про це повідомляє RMC Sport.

Запит щодо трансферу воротаря робив ПСЖ, Льоріс погодився на перехід.

Раніше Льоріс уже відхилив пропозиції Фіорентини та Аль-Хіляля. 36-річний воротар готовий перебратися до Саудівської Аравії, але вимагає вищу зарплату.

Раніше повідомлялося про те, що Тоттенгем не взяв Льоріса на передсезонний збір команди.

Напередодні Мбаппе повернувся до тренувань з ПСЖ.