Зінченко зможе зіграти в стартовому матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Гравці Арсенала Олександр Зінченко та Жоржиньйо відновилися після травм.
Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.
"Так, я думаю, що всі будуть готові. Досі травмовані Габріел Жезус та Мохамед Ель-Ненні, але з рештою все має бути добре. Ще трохи рано, після операції минуло менш як два тижні. Чесно кажучи, у нього все дуже добре.
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Сподіваюся, наступного тижня Жезус зможе почати займатися певною діяльністю, але ми будемо обережні й переконаємося, що його повернення буде правильним", - сказав Артета.
🗣️ “I think everybody is going to be available.”— Football Daily (@footballdaily) August 11, 2023
Mikel Arteta confirms Jorginho and Oleksandr Zinchenko are back to full fitness and Gabriel Jesus can hopefully return to doing activity next week. 💪 pic.twitter.com/oZ4tkdhrXc
У стартовому турі АПЛ Арсенал прийме Ноттінгем Форест, матч пройде 12 серпня.
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