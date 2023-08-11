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Зінченко зможе зіграти в стартовому матчі АПЛ

Арсенал зіграє 1-й матч АПЛ 12-го серпня
Сьогодні 18:55 267 0
Зінченко зможе зіграти в стартовому матчі АПЛ
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Жоржиньйо, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Гравці Арсенала Олександр Зінченко та Жоржиньйо відновилися після травм.

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Так, я думаю, що всі будуть готові. Досі травмовані Габріел Жезус та Мохамед Ель-Ненні, але з рештою все має бути добре. Ще трохи рано, після операції минуло менш як два тижні. Чесно кажучи, у нього все дуже добре.

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Сподіваюся, наступного тижня Жезус зможе почати займатися певною діяльністю, але ми будемо обережні й переконаємося, що його повернення буде правильним", - сказав Артета.

У стартовому турі АПЛ Арсенал прийме Ноттінгем Форест, матч пройде 12 серпня.

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