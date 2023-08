Зінченко зможе зіграти в стартовому матчі АПЛ

Гравці Арсенала Олександр Зінченко та Жоржиньйо відновилися після травм.

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

🗣️ “I think everybody is going to be available.”



Mikel Arteta confirms Jorginho and Oleksandr Zinchenko are back to full fitness and Gabriel Jesus can hopefully return to doing activity next week. 💪 pic.twitter.com/oZ4tkdhrXc