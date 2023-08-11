Зінченко зможе зіграти в стартовому матчі АПЛ

Гравці Арсенала Олександр Зінченко та Жоржиньйо відновилися після травм.

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Так, я думаю, що всі будуть готові. Досі травмовані Габріел Жезус та Мохамед Ель-Ненні, але з рештою все має бути добре. Ще трохи рано, після операції минуло менш як два тижні. Чесно кажучи, у нього все дуже добре.