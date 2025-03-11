Результативні Бах та Петренко принесли Запоріжжю перемогу над Черкаськими Мавпами

У вівторок, 11 березня, відбувся матч регулярного сезону української Суперліги з баскетболу, в якому Черкаські Мавпи зазнали поразки від Запоріжжя з рахунком 72:83.

Перед початком цього поєдинку сезонне протистояння вигравали господарі майданчика з рахунком 2-1. Проте гості зробили все необхідне, щоб воно завершилося внічию.

Мавпи змогли виграти тільки останню чверть, коли питання про переможця зустрічі вже не поставало. Особливо цьому посприяв дует Абдулрахмана Баха та Олександра Петренка, які набрали 21 та 20 очок відповідно. Також варто відзначити Гарольда Мура з дабл-даблом з 15 очок та 12 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

11 березня

Черкаські Мавпи – Запоріжжя 83:72 (16:21, 12:19, 19:20, 25:23)

Черкаські Мавпи: Марченко (18), Агафонов (13 + 6 підбирань), Дюпрі (11), Кошевацький (11 + 5 підбирань + 9 передач), Пирогов (8 + 7 підбирань), Клебан (6 + 7 підбирань + 3 блок-шоти), Клімов (5 + 5 передач), Упир (0).

Запоріжжя: Бах (21 + 5 підбирань), Петренко (20), Мур (15 + 12 підбирань), Нікітін (14 + 5 підбирань), Ніколайчук (11), Дмитренко (2), Буц (0 + 8 підбирань), Величко (0), Новіков (0).

За рахунок цієї перемоги Запоріжжя наздогнало Кривбас за перемогами, але має на одну поразку більше, ніж опонент. Команди продовжують посідати 6 та 5 місця відповідно.

Черкаські Мавпи в свою чергу не використали можливість скоротити відставання від Рівного, продовжуючи відставати на дві перемоги. Проте у команди Дмитра Нагорного є ще два матчі в запасі.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся ще один поєдинок, у якому Дніпро здобув вже традиційну перемогу, цього разу над Кривбасом.