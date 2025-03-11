Ельвіра Еберг проведе лише одну гонку на Кубку світу в Поклюці

Шведська біатлоністка Ельвіра Еберг проведе лише одну гонку на восьмому етапі Кубку світу в словенській Поклюці.

Про це повідомляє NordicMag.

Еберг-молодша, яка пропустила етап Кубку світу в чеському Нове Место через хворобу, увійшла до складу збірної Швеції на етап у Поклюці. Проте у Словенії вона виступить лише в одній гонці – масстарті, який відбудеться у суботу, 15 березня. Програма етапу зазнала змін через несприятливий прогноз погоди.

Склад збірної Швеції на етап Кубку світу в Поклюці:

Чоловіки: Еміль Нюквіст, Анна-Карін Хейденберг, Елла Халварссон, Ельвіра Еберг, Ганна Еберг, Йоханна Скоттхайм, Сара Андерссон

Жінки: Еміль Нюквіст, Єспер Нелін, Малте Стефанссон, Мартін Понсілуома, Себастьян Самуельссон, Віктор Брандт