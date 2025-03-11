Рішення ухвалено: керівництво МЮ визначилось із долею "Олд Траффорд"
Власник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф визначився із долею стадіону "Олд Траффорд" – арену вирішено знести, а на її місці збудувати нову.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Керівництво "манкуніанців" дійшло до висновку, що дешевше і бистріше буде знести культову арену, а на її місці збудувати нову, аніж реконструювати "Олд Траффорд".
Очікується, що клуб оголосить про це вже найближчим часом. Оцінювальна вартість робіть по зведенню нового стадіону – 2 мільярди фунтів.
"Поточний стадіон відмінно слугував нам протягом 115 років, але він застарів. Збудував стадіон поряд із цим легендарним місцем, ми зможемо зберегти суть "Олд Траффорд", одночасно створивши по-справжньому сучасну арену", – прокоментував своє рішення англійський бізнесмен.
Зазначимо, що рушійною силою такого рішення був саме Реткліфф, який все свідоме життя вболіває за "червоних дияволів".
За попередніми оцінками, реконструкція району Траффорд-парку може принести економіці Великої Британії понад 7 мільярдів фунтів.
Раніше колишній суперник Олександра Усика опублікував відео на стадіоні Манчестер Юнайтед.