Трубін розпочне у стартовому складі матч з Барселоною у Лізі чемпіонів
Анатолій Трубін
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Український воротар Анатолій Трубін у стартовому складі розпочне матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною.
Голкіпер повертається в основу "орлів", після того, як пропустив поєдинок чемпіонату Португалії проти Насьонала (3:0).
У поточному сезоні в активі Трубіна 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль".
Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Трансляція доступна на МЕGOGO.
Нагадаємо, перший поєдинок завершився мінімальною перемогою іспанського колективу з рахунком 1:0.