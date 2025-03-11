Трубін розпочне у стартовому складі матч з Барселоною у Лізі чемпіонів

Український воротар Анатолій Трубін у стартовому складі розпочне матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною.

Голкіпер повертається в основу "орлів", після того, як пропустив поєдинок чемпіонату Португалії проти Насьонала (3:0).

У поточному сезоні в активі Трубіна 36 матчів за Бенфіку в усіх турнірах, 16 ігор він відстояв "на нуль".

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Трансляція доступна на МЕGOGO.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився мінімальною перемогою іспанського колективу з рахунком 1:0.