Луїш Могила, дружба з Моурінью і мільярд на продажах: на ПСЖ працює найкращий скаут сучасності

Луїш Кампуш – конструктор сенсаційних Монако та Лілля – сьогодні працює на Парі Сен-Жермен, де будує принципово нову для ери катарських шейхів команду-зірку. Тиждень тому Ліверпуль лише дивом не став їхньою жертвою.

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Луїша Кампуша ще 10-15 років тому називали "містером-невидимкою", а його фото було складно знайти в інтернеті.

Зараз це вже давно не так.

Португалець сидить поруч із президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаїфі, але й часто спускається до поля. З Ліверпулем, наприклад, бурхливо сварився з арбітрами, вимагаючи червону для Конате.

Нерви Луїша та парижан зрозумілі. Ще ніколи жодна команда не програвала у ЛЧ, ведучи за ударами 27:2. Алісон Бекер видав матч життя, але й форварди господарів пробивали так собі.

І це саме він, Кампуш, привіз цих нападників на "Парк де Пренс".

З липня 2022 року португальський скаут займає в ПСЖ пост стратегічного радника, що повністю змінило катарський проєкт. Ніяких більше суперзірок за 150-200 млн. Навпаки – вони позбулися Неймара, Мессі, Рамоса, а тоді й Мбаппе, щоб заповнити пустоту перспективними хлопцями.

Жоау Невешу лише 20 років, Бредлі Барколя – 22, Дезіре Дуе – 19, Вілліану Пачо – 23, Лукасу Бералдо – 21.

Відомішими переходили 27-річний Усман Дембеле, 25-річний Вітінья та 24-річний Хвіча Кварацхелія – вони в цій команді за ветеранів.

І ви бачили, як вони прийняли Ліверпуль? Як комбінували, вигравали боротьбу, покривали простір?

У цього ПСЖ є майбутнє.

Хелаїфі не помилився, коли запросив до клубу свого багаторічного ворога.

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Так-так, саме ворога!

Кампуш прибув до Ліги 1 у 2013-му як спортивний координатор Монако, де Дмітрій Риболовлєв не знав, як бути, після погроз УЄФА вигнати клуб з єврокубків за порушення фінансового фейр-плей.

Багатомільйонні трансфери Фалькао, Хамеса, Моутінью виявилися поганою ідеєю в князівстві, де на трибунах збирається по 6-8 тисяч глядачів.

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Кампуш став для росіян рішенням.

Він привіз Бернарду Сілву з Бенфіки за 15,5 млн, Тьємуе Бакайоко з Ренна – за 8, Фабіньйо з Ріу Аве – за 6, Тома Лемара з Кана – за 4, Бенжамена Менді з Марселя – за 13.

"І я також відповідальний за укладання першого професійного контракту з Мбаппе. Ці слова вам підтвердить його батько", – любить повторювати Луїш.

Луїш Кампуш, Леонарду Жардім та Дмітрій Риболовлєв, lequipe.fr

Якщо узагальнити, то за три роки в Монако Кампуш із ноунеймів та дітвори зібрав команду, яка в 2017-му виграла Лігу 1, дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, а згодом принесла в бюджет монегасків 950 млн євро на продажах.

Віцепрезидент Вадім Васільєв того року отримав статуетку як найкращий футбольний менеджер року, і Кампуш в подкасті Transfer Window іронізував:

"У нашого проєкту раптом з'явилося багато батьків. Усі заявляють, що дитина їхня, хоча навіть не спали з матір'ю в одному ліжку! Але я запевняю вас, що створю інші такі шедеври в своїй кар'єрі".

Кампуш трохи зарозумілий, але це часто виправдано.

З його приходом в 2017-му до Лілля "Доги" підписали 38 гравців і позбулися 36, перш ніж в сезоні-2020/21 стали чемпіонами Франції.

Сенсацію супроводжували фантастичні ринкові успіхи, як-то перехід Рафаела Леау вільним агентом (проданий за 29,5), трансфери Ніколя Пепе з Анже за 18 млн (проданий за 80), Віктора Осімхена – за 22,4 (проданий за 77,5), Свена Ботмана – за 8 (проданий за 37). Досі в команді Джонатан Девід – придбаний за 27 млн, а його ціна нині коливається біля 50 млн.

Луїш Кампуш та Крістоф Гальтьє, lequipe.fr

Дорогою до титулу Кампушу довелося посваритися і вигнати з клубу тренера Марсело "Ель Локо" Б'єлсу. Він також вижив з Лілля всіх старожилів – Мавуба, Мартена, Енеяму, Баша.

"Луїш вміє позначити свою територію, – пригадував для Onze Mondial Жульєн Палм'єрі. – У нього є сила, він швидко нав'язує себе. Можливо, ПСЖ був потрібен саме такий чоловік із сильним характером".

Хелаїфі не міг не оцінити Кампуша, бо крім його Монако та Лілля ніхто інший не відбирав у ПСЖ чемпіонство з 2013 року.

Ну, а сам Луїш в Парижі не тушувався ні секунди, і якось вичитав Неймара з Маркіньйосом прямо в роздягальні:

"Хтось повинен сказати гравцям правду. Хай це буду я".

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Колись у 1980-х Луїш хотів грати сам, але забракло таланту.

Не став він і видатним тренером, хоча розпочав дуже рано – лише у 27 років. З 1992-го по 2005-й Кампуш очолював десяток невеликих клубів, та в підсумку лише заробив прізвисько "Campa" ("Могила"), бо ті постійно вилітали.

Єдиний раз Луїша гучно хвалили у квітні 2004-го, коли його Жил Вісенте перервав 27-матчеву серію без поразок Порту Жозе Моурінью.

Ну, але далі знову поразки – і зневірений Кампуш кинув футбол, пішов викладати до університету, а ще відкрив ресторанчик на пляжі в Ешпозенде.

Не повірите, але це Моурінью, якого вразило те фіаско, відшукав Луїша за кафедрою і повернув футболу.

З 2010-го сеу Жозе замовляв в Кампуша аналітику до матчів Реала, і той разом із другом Амеріко Магальяшем відкрив компанію Training to Play (T2P), що стала визнаним помічником тренерів на Піренеях. Їхній найпопулярніший продукт так і називався – Mourinho Tactical Board.

У 2012-му Жозе ще й вламав Переса найняти Кампуша в штат – і той офіційно став скаутом Реала.

"Це не випадковість і не за мою неземну красу, – казав Кампуш португальській O Jogo у 2016 році. – Мене запросили, бо Жозе Моурінью розумів, що я досить компетентний для роботи з ним".

І він справді був таким.

За рік у Мадриді Кампуш налітав 350 тисяч кілометрів, створив мережу скаутів по світу; бував навіть на матчах юнацьких чемпіонатів бразильських штатів, де відкопав, наприклад, Фабіньйо.

Ніяких блокнотів і "творчого" безладу – навпаки, кабінет Кампуша був дуже акуратним, а вся інформація зберігалась на ноутбуці й iPad. На столі – завжди фото дружини й двох доньок. І ще він сам на гірському велосипеді – улюблене хобі.

"Луїш працював дуже детально. Він наполегливий і завжди шукає ще інформацію, – згадував Bleacher Report тодішній асистент Моурінью Жозе Мораїш. – Мені він нагадував підприємця".

Моурінью та Кампуш в Реалі, 2012 рік, marca.com

Ну, а інший помічник Айтор Каранка тоді ж дивувався з прогресу Фаба: "Коли я бачу, як він грає за Ліверпуль, то розумію, який же крутий Луїш".

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Зараз, у 2025-му, Кампуш править цілою імперією, яку починав будувати ще в Мадриді.

Його права рука в ПСЖ – Олів'є Ганьє, що готує для боса таємні щотижневі звіти. Ніхто не знає, що всередині.

Щодо підлеглих, то раніше ексгендир Лілля Фернандо Да Крус розповідав Le Parisien:

"У Ліллі одна людина займалася Африкою, інша – Південною Америкою, Європа була розділена на кілька секторів. Скаути не були прив'язаними до одного регіону, а змінювали локації кожні два місяці на прохання Луїша, щоб уточнити звіти, глянути свіжим оком. Існувала також класифікація гравців за рівнем A, B, C або D для кожної позиції".

Найкращі угоди Кампуша, transfermarkt.com

Деякий час Луїш допомагав Сельті, за яку вболівав у дитинстві, і тодішній тренер "Кельтів" Карлуш Карвальял був шокований:

"Луїш і його співробітники мають базу даних, тож вони приходили зі словами: "Для цієї ситуації, позиції та рівня грошей у нас є шість рішень на високому рівні – дуже дороге, середнє і низьке. Отут низька ціна зі світлим майбутнім. Цей найкращий, далі другий, третій, четвертий… і до шостого". Це неймовірно".

Кампуш шерстить усіх, не лише молодь. У Ліллі з 38 новачків лише 16 були із категорії U21.

Для кожного проєкту Луїш придивляється також ветеранів, які потім відіграють ключову роль у вирішальні хвилини, як Каміл Глік у Монако, або Жозе Фонте й Бурак Їлмаз – у Ліллі.

І – головне! – Кампуш ніколи не довіряє комп'ютеру, а лише живим людям.

"Спостереження вживу має фундаментальне значення, – казав він подкасту Transfer Window. – Наприклад, те, як гравець розминається, або як виходить на заміну часто розкриває його характер. А характер є важливим маркером для визначення таланту топ-рівня".

"Одного разу я поговорив з ним про гравця, який мені сподобався, – розповідає Карвальял. "Він і Луїшу подобався теж, але він сказав: "З ним щось не так". Він став ритися в його особистому й сімейному житті; чим він займається поза навчанням і так далі. Наступного дня Луїш повернувся і сказав: "Карлуше, забудь про нього". Я не ставив жодних питань – я знаю, що коли він каже забути гравця, ти маєш це зробити".

Луїш Кампуш і Кіліан Мбаппе, Getty Images

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L'Equipe писала, що у першому сезоні в Парижі Хелаїфі та Кампуш часто сперечалися, але в підсумку таки знайшли спільну мову.

Команда зірок відійшла в минуле; катарці загорілися ідеєю команди-зірки.

"Цим літом ми з Луїшем працювали по 20 годин в день без зупинки, і ви можете побачити результати", – казав якось Хелаїфі.

Побачив результати і Ліверпуль, і всі, хто подивився їхній матч на "Парк де Пренс".

Як і попередні проєкти Кампуша, ПСЖ виходить на свій пік на третій-четвертий сезон. Далі буде ще краще, бо склад молодий, гравці вчаться і вже за рік Барколя стане впевненішим перед воротами, ніж сьогодні.

Тим часом радник президента ПСЖ знову в дорозі – пишуть, днями його бачили в Бразилії. Не здивуємось, якщо вже завтра він буде в Африці – чому ні?

Життя за Кампушем – постійний рух у спробі віднайти дійсно хорошого гравця серед сотень бездарних.

Айтор Каранка це бачив на власні очі:

"Він дуже, дуже захоплений своєю роботою. Ця пристрасть – це ключ. Якщо ви проведете з ним годину, то будьте впевнені, що впровдовж цієї години він буде говорити з вами лише про футбол".