Десь є мої недопрацювання: Шовковський – про нічию із Зорею

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що команда не належним чином була налаштована на матч із Зорею (2:2) у 21 турі чемпіонату України.

Цитує наставника пресслужба столичного клубу.

"Пасивні перші таймі у матчах весняної частини чемпіонату. Чи повʼязано це якось з фізичною формою та раннім виступом у єврокубках? Я зараз не можу відповісти на це запитання. Можливо, це повʼязано. Але в першу чергу гравцям треба розібратися з їх ставленням.

У перших двох матчах року все було нормально, був результат, і, можливо, гравці десь почали ставитися до тренувального процесу не так, як раніше. Треба більше любити не себе у футболі, а футбол у собі. Кожен день, перед кожним тренуванням я повторюю хлопцям: ви завжди будете грати так, як тренуєтесь, ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань, а завжди будете грати саме так, як ви готові. Це і відбувається, на жаль. Безумовно, ми проаналізуємо ці матчі і будемо робити певні висновки, але на сьогодні ми залучили чотирьох гравців з команди U19. Вирішувати завдання без підсилення непросто", – зазначив Шовковський.