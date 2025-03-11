Салах запропонував свої послуги іспанському топклубу

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах запропонував свої послуги Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

За їхньою інформацією, Барселона зацікавилася можливістю підписання Салаха. Проте єгипетського нападника вже попередили, що для переходу в каталонський клуб йому доведеться піти на суттєве зниження зарплати, щоби Барселона могла вписатися у вимоги фінансових правил Ла Ліги.

Нагадаємо, контракт Салаха з Ліверпулем завершується наприкінці поточного сезону. Сторони досі не домовилися щодо нової угоди, що вимусило форварда шукати альтернативні варіанти продовження кар’єри.

Раніше повідомлялося про те, що від підписання Салаха відмовився ПСЖ.

У поточному сезоні на рахунку Салаха 32 гола та 22 асисти в 41 матчі за Ліверпуль у всіх турнірах.