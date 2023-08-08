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Рая підпише контракт із Арсеналом

Іспанський воротар йде на підвищення
Сьогодні 20:56 214 0
Рая підпише контракт із Арсеналом
#Брентфорд, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Іспанський воротар Брентфорда Давід Рая перейде в Арсенал.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби узгодили всі деталі, зараз готуються документи.

Брентфорд до останнього не хотів відпускати свого воротаря, але його контракт закінчувався в 2024 році, що змушувало клуб терміново діяти, аби не втратити свій актив безкоштовно.

За це літо чутки відправляли Давіда в Тоттенгем та Баварію, але обом клубам не вдалося домовитися з Брентфордом.

В минулому сезоні 27-річний іспанець виходив на поле у 39 матчах, 12 з яких відстояв на нуль.

Напередодні Арсенал відхилив пропозицію Монако щодо нападника Балогуна.

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