Рая підпише контракт із Арсеналом

Іспанський воротар Брентфорда Давід Рая перейде в Арсенал.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби узгодили всі деталі, зараз готуються документи.

Брентфорд до останнього не хотів відпускати свого воротаря, але його контракт закінчувався в 2024 році, що змушувало клуб терміново діяти, аби не втратити свій актив безкоштовно.

За це літо чутки відправляли Давіда в Тоттенгем та Баварію, але обом клубам не вдалося домовитися з Брентфордом.

В минулому сезоні 27-річний іспанець виходив на поле у 39 матчах, 12 з яких відстояв на нуль.

BREAKING: Arsenal have reached an agreement to sign David Raya, here we go! Deal agreed with Brentford after personal terms last week 🚨🔴⚪️



Documents being prepared between the clubs, medical to be booked this week.



Raya only wanted #AFC move. pic.twitter.com/s3HOeogH3y