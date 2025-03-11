Бартулович: Сьогодні Зоря заслуговувала перемогти Динамо

Виконуючий обов'язки головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував виступ своїх підопічних у матчі проти Динамо (2:2).

Слова 38-річного хорвата наводить сайт "чорно-білих".

Луганський колектив відібрав очки у лідера чемпіоната в матчі 21 туру УПЛ. На думку Бартуловича, Зоря цілком заслуговувала на те, щоб заробити три очки.

"Вітаю свою команду з дуже гарним матчем та гарною грою. Шкода, що не витримали тиск Динамо в другому таймі та не виграли цю гру. На мою думку, ми заслуговували сьогодні на перемогу. Ми з тренерським штабом проводимо багато роботи. Працюємо в цьому напрямку. Хочеться, щоб всі ті, хто вболіває за нас, хто слідкує за Зорею, знов побачили таких "чорно-білих", як раніше, а можливо, ще краще", – сказав Бартулович.

Тренер зазначив, що налаштовував свою команду тільки на перемогу, незважаючи на кадрові проблеми в цьому поєдинку.

" Мене цікавить тільки моя команда та настрій на гру. А налаштовувалися тільки на перемогу. Динамо є Динамо. Вони нас тиснули, але в нас був обмежений ресурс замін. Попара, дуже важливий гравець для нас, захворів вчора. Тим не менш, нашли вихід з цієї ситуації. Всі молодці. Дуже задоволений тим, як ми працювали сьогодні".

Також фахівець поділився планами на велику міжнародну паузу, пов'язану з матчами збірної України в плейоф Ліги націй.

" В нас буде велика пауза. Чотири вихідних. Після цього продовжимо працювати. Проведемо два спаринги та потім гра проти Колосу".

Після 20 зіграних турів Зоря посідає шосте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 29 очок.

В наступному турі луганці зустрінуться з Колосом. Цей поєдинок відбудеться 30 березня.

Нагадаємо, що сьогодні сталася сенсація: Полісся зазнало розгромної поразки у виїзному матчі проти Вереса.