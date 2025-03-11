Бартулович: Сьогодні Зоря заслуговувала перемогти Динамо
Виконуючий обов'язки головного тренера Зорі Младен Бартулович прокоментував виступ своїх підопічних у матчі проти Динамо (2:2).
Слова 38-річного хорвата наводить сайт "чорно-білих".
Луганський колектив відібрав очки у лідера чемпіоната в матчі 21 туру УПЛ. На думку Бартуловича, Зоря цілком заслуговувала на те, щоб заробити три очки.
"Вітаю свою команду з дуже гарним матчем та гарною грою. Шкода, що не витримали тиск Динамо в другому таймі та не виграли цю гру. На мою думку, ми заслуговували сьогодні на перемогу.
Ми з тренерським штабом проводимо багато роботи. Працюємо в цьому напрямку. Хочеться, щоб всі ті, хто вболіває за нас, хто слідкує за Зорею, знов побачили таких "чорно-білих", як раніше, а можливо, ще краще", – сказав Бартулович.
Тренер зазначив, що налаштовував свою команду тільки на перемогу, незважаючи на кадрові проблеми в цьому поєдинку.
"Мене цікавить тільки моя команда та настрій на гру. А налаштовувалися тільки на перемогу. Динамо є Динамо. Вони нас тиснули, але в нас був обмежений ресурс замін. Попара, дуже важливий гравець для нас, захворів вчора. Тим не менш, нашли вихід з цієї ситуації. Всі молодці. Дуже задоволений тим, як ми працювали сьогодні".
Також фахівець поділився планами на велику міжнародну паузу, пов'язану з матчами збірної України в плейоф Ліги націй.
"В нас буде велика пауза. Чотири вихідних. Після цього продовжимо працювати. Проведемо два спаринги та потім гра проти Колосу".
Після 20 зіграних турів Зоря посідає шосте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 29 очок.
В наступному турі луганці зустрінуться з Колосом. Цей поєдинок відбудеться 30 березня.
Нагадаємо, що сьогодні сталася сенсація: Полісся зазнало розгромної поразки у виїзному матчі проти Вереса.