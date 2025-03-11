Карпати підписали 18-річного бразильського нападника
Карпати
Львівські Карпати оголосили про перехід 18-річного бразильського нападника Вальдеміра Барбози Родрігеса да Сілви.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Зазначається, що Вальдемір розпочинатиме адаптацію до українського футболу в складі юнацької команди клубу.
Нападник розпочав займатися футболом у клубі Бангу з рідного міста Ріо-де-Жанейро. 2020-го перебрався у структуру Ботафого, де виступав у складі команди за команду U17, у складі якої провів 29 матчів і забив 10 голів. Також залучався до матчів команди U20 і провів там 3 поєдинки.
Раніше повідомлялося, що вінгер Карпат продовжить кар'єру в бразильській Серії Б.