Карпати підписали 18-річного бразильського нападника

Львівські Карпати оголосили про перехід 18-річного бразильського нападника Вальдеміра Барбози Родрігеса да Сілви.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Зазначається, що Вальдемір розпочинатиме адаптацію до українського футболу в складі юнацької команди клубу.

Нападник розпочав займатися футболом у клубі Бангу з рідного міста Ріо-де-Жанейро. 2020-го перебрався у структуру Ботафого, де виступав у складі команди за команду U17, у складі якої провів 29 матчів і забив 10 голів. Також залучався до матчів команди U20 і провів там 3 поєдинки.

Раніше повідомлялося, що вінгер Карпат продовжить кар'єру в бразильській Серії Б.