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Карпати підписали 18-річного бразильського нападника

Олександр Булава — 11 березня 2025, 18:50
Карпати підписали 18-річного бразильського нападника
Карпати

Львівські Карпати оголосили про перехід 18-річного бразильського нападника Вальдеміра Барбози Родрігеса да Сілви.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Зазначається, що Вальдемір розпочинатиме адаптацію до українського футболу в складі юнацької команди клубу.

Нападник розпочав займатися футболом у клубі Бангу з рідного міста Ріо-де-Жанейро. 2020-го перебрався у структуру Ботафого, де виступав у складі команди за команду U17, у складі якої провів 29 матчів і забив 10 голів. Також залучався до матчів команди U20 і провів там 3 поєдинки.

Раніше повідомлялося, що вінгер Карпат продовжить кар'єру в бразильській Серії Б.

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