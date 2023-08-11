Омонія з голом Безуса переграла Мідтьюлланн у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Омонія у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій удома мінімально обіграла данський Мідтьюлланн.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Український півзахисник Омонії Роман Безус розпочав матч у стартовому складі та відзначився голом на 38-й хвилині гри. 32-річного українця замінили на 79-й хвилині.
Для Безуса це вже шостий гол у 3 матчах кваліфікації Ліги конференцій нинішнього сезону.
Ліга конференцій УЄФА
Кваліфікація, 2-й раунд
Перший матч, 10 серпня
Омонія (Кіпр) – Мідтьюлланн (Данія) 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Безус
Раніше Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій.