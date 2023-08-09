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Кандауров: Бенфіка підписала Трубіна як другого воротаря

Сергій Кандауров оцінив перспективи у Бенфіці українського голкіпера Анатолія Трубіна.
Сьогодні 12:11 228 0
Кандауров: Бенфіка підписала Трубіна як другого воротаря
#Бенфіка, #Кандауров, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - fanday.net.

Бенфіка підпише українського голкіпера Анатолія Трубіна, як заміну  Одіссеасу Влаходімосу.

Про це розповів ексгравець португальського клубу Сергій Кандауров.

"Я дуже здивувався, тому що Бенфіка практично домовилась із бразильським воротарем Бенто, але в результаті щось трапилося і трансфер зірвався. Якби не цей момент, то Трубін не опинився б у Бенфіці.

Клуб терміново почав шукати іншого голкіпера та вибір упав на Анатолія. Думаю, він був на олівці біля селекційної служби португальського гранда. Наскільки я знаю, Бенфіка шукає другого воротаря чи заміну Влаходімосу, якщо той піде.

Ситуація дуже проста. Влаходимос підписав новий контракт із Бенфікою до 2027 року та його клаусула становить 60 мільйонів. Він уже п“ять років основний голкіпер та тренер Роджер Шмідт вчинив дуже грамотно, підписавши Трубіна. Володімоосу потрібен конкурент, щоб він не засидівся. Крім цього, грек будь-якої миті може піти і потрібен воротар, який зможе його замінити.

Важливо: Трубін підпише довгостроковий контракт з Бенфікою

Поки що жодних передумов для його продажу немає. Влаходімос – дуже сильний воротар, і за 5 років у Бенфіці жодного разу не виникало сумнівів щодо його кваліфікації. Він нікому свого першого номера не віддає. Тому Трубіну буде важко в перший рік, йому потрібно якнайшвидше адаптуватися та шукати свій шанс.

Анатолій потрапив у дуже сильний та великий клуб. Дай боже, щоб він зміг закріпитися. Конкуренція в Бенфіці дуже велика, і це не тільки Влаходімос, не треба скидати з рахунків і португальських воротарів – Самуела Соареша та Андре Гомеша.

Трубіна підписали як другий номер Влаходімоса з перспективою його заміни в майбутньому? Думаю що так. Влаходімосу 29 років. Хоча для воротаря це не вік, але Бенфіка завжди думає про майбутній розвиток. Я сподіваюся, що цим майбутнім буде саме Трубін", - сказав Кандауров.

Нагадаємо, Трубін прибув у Лісабон напередодні переходу в Бенфіку.

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