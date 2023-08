Трубін підпише довгостроковий контракт з Бенфікою

Стали відомі деталі контракту голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна з Бенфікою.

Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.

Українець підпише контракт до 2028 року.

Португальці заплатять за Трубіна 10+1 мільйон євро та залишать Шахтарю 40% від наступного продажу.

Both Arthur Cabral and Anatolij Trubin will sign as new Benfica players this week 🔴🦅🇵🇹 #Benfica



Contract until June 2028 for both new signings.