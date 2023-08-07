Головне
Дніпро-1 може зіграти із Зорею у кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 15:25 744
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
Сьогодні 17:00 989
Лапін проведе бій в андеркарді Усик - Дюбуа
Сьогодні 16:35 270
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:37 255
Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:27 292
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:49 65693
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця
Сьогодні 11:18 6006
Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе
Сьогодні 09:37 901
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 2 туру
Сьогодні 08:25 643
Бенфіка завершує трансфер Трубіна
Сьогодні 08:08 1303
Прямі трансляції

Трубін підпише довгостроковий контракт з Бенфікою

Українець підпише контракт до 2028 року
Сьогодні 19:34 496 0
Трубін підпише довгостроковий контракт з Бенфікою
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі деталі контракту голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна з Бенфікою.

Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.

Українець підпише контракт до 2028 року.

Португальці заплатять за Трубіна 10+1 мільйон євро та залишать Шахтарю 40% від наступного продажу.

Нагадаємо, Інтер не хотів залишати Шахтарю відсоток від наступного продажу Трубіна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 27742
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5734
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11463
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 4951
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 65693
Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця Циганков забив супергол у ворота топклубу Серії А: відео фантастичного удару українця 6006
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22243 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 89252 4
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56066
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80821 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47902
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 293687