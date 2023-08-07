Трубін підпише довгостроковий контракт з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі деталі контракту голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна з Бенфікою.
Про це повідомляє інсайдера Фабріціо Романо.
Українець підпише контракт до 2028 року.
Португальці заплатять за Трубіна 10+1 мільйон євро та залишать Шахтарю 40% від наступного продажу.
Both Arthur Cabral and Anatolij Trubin will sign as new Benfica players this week 🔴🦅🇵🇹 #Benfica— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Contract until June 2028 for both new signings.
Нагадаємо, Інтер не хотів залишати Шахтарю відсоток від наступного продажу Трубіна.
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