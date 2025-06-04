Екстренер Шахтаря очолив клуб із ОАЕ

Колишній наставник донецького Шахтаря Луїш Каштру був призначений на посаду головного тренера Аль-Васла.

Про це повідомляє пресслужба клубу із ОАЕ.

Каштру приступить до виконання своїх обов’язків у клубі з Дубая із 1 липня поточного року. Термін дії контракту із 63-річним португальським фахівцем не називається.

Попереднім місцем роботи Каштру був Аль-Наср із Саудівської Аравії. Команду Кріштіану Роналду він очолював із липня 2023 року до вересня 2024 року.

У 2019 – 2021 роках Каштру очолював донецький Шахтар. У травні повідомлялося про те, що він може стати новим головним тренером бразильського Корінтіанса.

Також у своїй тренерській кар’єрі Каштру працював із такими клубами як Агеда, Естаррежа, Санжоаненсе, Пенаф’єл, Порту, Ріо Аве, Шавеш, Вікторія Гімараеш, Ботафого і Аль-Духаїль.