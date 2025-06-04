Україна гарантувала собі 22 ліцензії на Паралімпіаду-2026 у біатлоні та лижних гонках

Збірна України гарантувала собі 22 ліцензії на зимову Параліміпаду 2026 року в біатлоні та лижних гонках.

Про це повідомляє Суспільне Спорт, посилаючись на слова головного тренера збірної України у цих дисциплінах Андрія Нестеренка.

Квоти розподіляються відповідно до рейтингів Міжнародного біатлонного союзу (IBU) та Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS). 14 ліцензій здобули чоловіки, 8 – жінки. Після перерозподілу невикористаних ліцензій напередодні старту Паралімпіади Україна може отримати додаткове місце.

Нагадаємо, зимова Параліміпада 2026 року відбудеться в Мілані та Кортіні д’Ампеццо відбудеться з 6 до 15 березня. У біатлоні буде розіграно 18 комплектів нагород, у лижних гонках – 20.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав рішення про недопуск збірної Росії з хокею до зимової Олімпіади 2026 року.