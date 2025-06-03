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Світоліна заробила на Ролан Гаррос більше 400 тисяч євро, інші українки – значно менше

Станіслав Матусевич — 3 червня 2025, 17:35
Світоліна заробила на Ролан Гаррос більше 400 тисяч євро, інші українки – значно менше
Еліна Світоліна
Getty images

Визначилися суми призових українських тенісисток за виступи на Ролан Гаррос 2025.

Найбільше заробила Еліна Світоліна – €440,000. Перша ракетка України дійшла до чвертьфіналу змагання, де поступилася чинній чемпіонці Ізі Швьонтек із Польщі. Завдяки повторенню особистого рекорду в Парижі, Світоліна підніметься з наступного тижня на 13 позицію світового рейтингу.

Для порівняння з найвищими призовими, дохід чемпіонки турніру складе €2,550,000.

Даяна Ястремська і Юлія Стародубцева завершили Ролан Гаррос на стадії третього кола і заробили кожна по €168,000. Для Юлії цей виступ став найкращим у кар'єрі, вона ніколи раніше не вигравала два матчі в основній сітці турніру Grand Slam. Завдяки цьому вона встановить особистий рекорд у рейтингу, однак точна її позиція наразі невідома.

Ангеліна Калініна дійшла до другого кола французького мейджора, її дохід склав €117,000.

Марта Костюк і Анастасія Соболєва програли вже на старті основної сітки змагань, і кожна отримала чек на €78,000. Соболєва при цьому вперше у кар'єрі пройшла кваліфікацію на турнірі Grand Slam, тож для неї це прекрасний результат, на відміну від другої ракетки України.

Дар'я Снігур завершила боротьбу на Ролан Гаррос у другому колі кваліфікації, за що заробила €29,500.

Зазначимо, що суми наводяться без урахування податків.

Grand Slam WTA Ангеліна Калініна Марта Костюк Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Даяна Ястремська Юлія Стародубцева Дар'я Снігур Ролан Гаррос 2025

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