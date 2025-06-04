Поділля переграло Колос-2 у першому матчі плейоф Першої ліги

У середу, 4 червня, відбувся перший матч плейоф за право грати у Першій лізі між Колосом-2 та Поділлям.

Хмельницький колектив здобув комфортну перемогу з рахунком 2:0.

Підопічні Сергія Ковальця забили по голу в кожному з таймів, забезпечивши собі перевагу перед матчем-відповіддю. Голами відзначились Балан та Шкіндер.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга

Перехідні матчі

1 матч, 4 червня

Колос-2 – Поділля 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Балан, 19, 0:2 – 49, Шкіндер

Зазначимо, що резервна команда ковалівців у драматичній серії пенальті поступилась Пробію, який став чемпіоном Другої ліги, тому Колос має грати матч плейоф за вихід до Першої ліги.

Поділля посіло 7 місце у групі вибування Першої ліги, випередивши на сім очок Діназ.

Матч-відповідь між Колосом-2 та Поділлям заплановано на 8 червня.