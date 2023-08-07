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Інтер не хотів залишати Шахтарю відсоток від наступного продажу Трубіна

Інтер був готовий запропонувати 12 мільйонів євро
Сьогодні 19:19 515 0
Інтер не хотів залишати Шахтарю відсоток від наступного продажу Трубіна
Фото: Getty Images
#Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Інтер не хотів включати у договір щодо голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна пункт про відсоток від наступного продажу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ситуація розвивалася дуже стрімко протягом останніх декількох днів. 12 мільйонів євро пропонував Інтер за 100% прав на футболіста. Шахтар, в принципі, був готовий прийняти цю пропозицію, але вимагав, що це лише певна частина прав – і залишити собі відсоток від наступного продажу. Інтер на це не йшов", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Бенфіка завершує трансфер Трубіна.

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