Інтер не хотів залишати Шахтарю відсоток від наступного продажу Трубіна

Інтер не хотів включати у договір щодо голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна пункт про відсоток від наступного продажу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ситуація розвивалася дуже стрімко протягом останніх декількох днів. 12 мільйонів євро пропонував Інтер за 100% прав на футболіста. Шахтар, в принципі, був готовий прийняти цю пропозицію, але вимагав, що це лише певна частина прав – і залишити собі відсоток від наступного продажу. Інтер на це не йшов", – сказав Циганик.