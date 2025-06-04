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Кличе сніг на лижний біг: українські біатлоністки знайшли зиму на початку літа

Денис Шаховець — 4 червня 2025, 14:38
Кличе сніг на лижний біг: українські біатлоністки знайшли зиму на початку літа
Христина Дмитренко під час тренування в Рамзау
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Національна жіноча збірна України з біатлону проводить підготовку до олімпійського сезону в австрійському Рамзау. В Альпах дівчата вже на початку літа мають змогу тренуватися на бігових лижах.

Для таких екзотичних, як для цієї пори року, занять вирушають на тамтешній льодовик, який знаходиться на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря.

Олександа Меркушина та Анастасія Меркушина під час збору в Рамзау
Олександа Меркушина та Анастасія Меркушина під час збору в Рамзау
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До речі, біля підніжжя льодовика – майже літня погода, тож українські біатлоністки мають можливість провести й велотренування.

Лілія Стеблина не тренуванні
Лілія Стеблина не тренуванні
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Нагадаємо, цей етап підготовки триватиме до 10 червня. Потім команда повернеться в Україну, а вже з 20 червня вирушить до італійського Антгольц-Антерсельви. В Італії, на альпійському високогір’ї, команда перебуватиме до 10 липня.

Раніше ми повідомляли, де і як підготовку до сезону проводить лідерка команди Юлія Джима.

Зазначимо, що підготовчий збір в Рамзау планує і чоловіча збірна України.

Христина Дмитренко Олександра Меркушина

Христина Дмитренко

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