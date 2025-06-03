Сімоне Індзагі вирішив покинути посаду тренера Інтера

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі ухвалив рішення покинути посаду наставника "нерадзуррі".

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Сьогодні Індзагі провів зустріч із керівництвом Інтера, на якому сторони мали визначитися щодо продовження співпраці. Вона тривала всього 40 хвилин.

На зустрічі Індзагі повідомив, що ухвалив рішення покинути клуб. Найімовірніше, він продовжить кар’єру в Саудівській Аравії: він отримав дуже щедру з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Хіляля.

49-річний фахівець покине Інтер негайно, оскільки Аль-Хіляль хоче виступити на клубному чемпіонаті світу-2025 вже з новим тренером.

Сімоне Індзагі очолював Інтер з літа 2021 року. З міланським клубом завоював 6 трофеїв: 1 чемпіонат, 2 Кубки та 3 Суперкубки Італії. У 2023 і 2025 роках виводив команду в фінали Ліги чемпіонів.

Найімовірнішим претендентом на роль нового тренера Інтера ЗМІ називають наставника Комо Сеска Фабрегаса.