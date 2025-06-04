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Кальярі звільнив головного тренера

Олег Дідух — 4 червня 2025, 15:10
Кальярі звільнив головного тренера
Давіде Нікола
ФК Кальярі

Кальярі оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Давіде Ніколою.

Про це повідомляє прессслужба італійського клубу.

Нікола очолював Кальярі з літа минулого року. Під його керівництвом команда завершила сезон-2024/25 на 15 місці в турнірній таблиці Серії А з 36 очками в активі, зумівши уникнути вильоту в Серію В.

52-річний фахівець відомий як один із головних фахівців із порятунку команд від вильоту в італійському футболі. Нікола зумів врятувати від пониження в класі у складних ситуаціях Кротоне, Торіно, Салернітану та Емполі. Також працював із Лумеццане, Ліворно, Барі, Удінезе та Дженоа.

Вчора Інтер оголосив про відхід головного тренера команди Сімоне Індзагі.

Кальярі Давіде Нікола

Кальярі

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