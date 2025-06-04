Кальярі звільнив головного тренера

Кальярі оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Давіде Ніколою.

Про це повідомляє прессслужба італійського клубу.

Нікола очолював Кальярі з літа минулого року. Під його керівництвом команда завершила сезон-2024/25 на 15 місці в турнірній таблиці Серії А з 36 очками в активі, зумівши уникнути вильоту в Серію В.

52-річний фахівець відомий як один із головних фахівців із порятунку команд від вильоту в італійському футболі. Нікола зумів врятувати від пониження в класі у складних ситуаціях Кротоне, Торіно, Салернітану та Емполі. Також працював із Лумеццане, Ліворно, Барі, Удінезе та Дженоа.

Вчора Інтер оголосив про відхід головного тренера команди Сімоне Індзагі.