Тоттенгем відхилив останню пропозицію Баварії щодо Кейна

Тоттенгем відповів відмовою на останню пропозицію Баварії щодо трансферу нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Запит складав близько 85 мільйонів фунтів та характеризувався як "фінальний".

Президент лондонців Даніел Леві вважає, що ця сума є на 15 мільйонів фунтів меншою, ніж він очікує отримати за 30-річного футболіста.

Попри те, що мюнхенці встановляли дедлайни для відповіді, які "шпори" не виконали, клуб досі остаточно не відкидає варіант з Кейном – керівництво вирішує, чи продовжувати роботу над трансфером англійця.

Bayern's latest offer for Harry Kane has been rejected. It's understood is was still £15m+ below Daniel Levy's expectations. Bid was around £85m and billed as a final offer. Bayern will now decide whether to keep pursuing Kane, who wants his future resolved before the season.⚪️ pic.twitter.com/UvBNDaZfr4