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Тоттенгем відхилив останню пропозицію Баварії щодо Кейна

Запит складав близько 85 мільйонів фунтів
Сьогодні 17:11 240 0
Тоттенгем відхилив останню пропозицію Баварії щодо Кейна
Фото: Getty Images
#Баварія, #Тоттенгем, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем відповів відмовою на останню пропозицію Баварії щодо трансферу нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Запит складав близько 85 мільйонів фунтів та характеризувався як "фінальний".

Президент лондонців Даніел Леві вважає, що ця сума є на 15 мільйонів фунтів меншою, ніж він очікує отримати за 30-річного футболіста.

Попри те, що мюнхенці встановляли дедлайни для відповіді, які "шпори" не виконали, клуб досі остаточно не відкидає варіант з Кейном – керівництво вирішує, чи продовжувати роботу над трансфером англійця.

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