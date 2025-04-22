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Я зробив це заради Туркі: Гарсія – про реванш з Хейні

Олександр Булава — 22 квітня 2025, 23:21
Я зробив це заради Туркі: Гарсія – про реванш з Хейні
Раян Гарсія
Getty images

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) заявив, що погодився на реванш з Девіном Хейні (31-0, 15 КО) заради голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха.

Цитує боксера The Ring.

"Чесно кажучи, матчу-реваншу не повинно бути. Я просто роблю це для Туркі. Це було не дуже близько. Я легко його переміг.

Я хотів піти за Теофімо Лопесом. Ось чому ми з ним щебетали більше, ніж будь-хто інший. Ось з ким я дійсно хотів битися. І я насправді хотів битися з Ісааком Крузом, але він відмовився.

Жоден тренер не допоможе Лопесу. Ось у чому проблема. Тренери не можуть битися замість тебе. Теофімо зараз у хорошій формі, але "пиріг скромності" може прилетіти дуже швидко. Це може стати найбільшим боєм 2026 року, якщо ми битимемося, звісно, якщо все складеться ідеально", – розповів Гарсія.

Наступним суперником Ряана стане Роланд Ромеро (16-2, 13 KO). Хейні зустрінеться з ексчемпіоном Хосе Раміресом (29-1, 18 КО)

У разі перемоги Гарсія може провести реванш з Девіном Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.

Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.

Девін Хейні Раян Гарсія Туркі аль Аш-Шейх

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