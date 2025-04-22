ПСЖ втратив бали у грі з Нантом, але продовжив шалену безпрограшну серію в Лізі 1

Сьогодні, 22 квітня, відбувся перенесений матч 29 туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ завітав до Нанта.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Перший гол на 33 хвилині зустрічі забили гості. Вітінья точно пробив з передачі Лі Кан Іна. Але суперники зуміли відповісти. На 83 хвилині Дуглас Аугусто відновив паритет у зустрічі.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

29 тур, 22 квітня

Нант – ПСЖ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Вітінья, 33, 1:1 – Аугусто, 83

ПСЖ вже дограє цей сезон, адже колектив достроково став чемпіоном Франції. Проте ця перемога дозволила продовжити безпрограшну серію команди в чемпіонаті вже до 32 поєдинків.

У поточному сезоні підопічні Луїса Енріке не програли жодного матчу в Лізі 1. Востаннє ПСЖ програвав ще 12 травня 2024 року.

ПСЖ продовжує боротьбу ще у двох турнірах. Напередодні команда обіграла Астон Віллу за сумою двоматчевого протистояння та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Арсеналом, що без проблем здолав Реал.

Також "червоно-сині" із дивовижним камбеком пробились у фінал Кубку Франції, здолавши Дюнкерк.