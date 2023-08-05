Леві проігнорував пропозицію Баварії щодо трансферу Кейна

Президент Тоттенгема відправиться у відпустку на 2 тижні

Джерело - Bild.

Президент Тоттенгема Даніель Леві навмисно пропустив дедлайн, який Баварія встановила щодо нової пропозиції щодо нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомляє Bild.

Баварія встановила дедлайн, до якого Тоттенгем має прийняти або відхилити останню пропозицію мюнхенців. Чемпіон Німеччини повідомив, що чекатиме до 5 серпня.

У разі відмови, мюнхенці збиралися почати розглядати альтернативні варіанти на позицію центрального нападника.

Леві проігнорував ультиматум Баварії та відправиться разом з сімʼєю у відпустку в Маямі на 2 тижні.

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