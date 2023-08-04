Баварія зробила фінальну пропозицію Тоттенгему щодо Кейна

Гаррі Кейн може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Баварія зробила чергову та, ймовірно, фінальну офіційну пропозицію Тоттенгему щодо трансферу нападника Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Баварія готова віддати понад 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Керівництво мюнхенців очікує на відповідь у найближчі години.

У минулому сезоні 29-річний англійський форвард провів 38 матчів у рамках АПЛ, відзначившись 30 голами та 3 асистами.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем хоче включити несподівану опцію у договір щодо продажу Кейна.