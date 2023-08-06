Дніпро-1 зіграє з Поліссям, Зоря - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 6 серпня

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Сьогодні, 6 серпня, у 2-му турі української Прем’єр-Ліги відбудеться чотири матчі.
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів
СК Дніпро-1 зіграє з житомирським Поліссям, а Кривбас буде протистояти луганській Зорі. Колос прийме одеський Чорноморець. Полтавська Ворскла завітає у гості до львівського Руху.
Розклад матчів 2-го туру УПЛ на 6 серпня:
- 15:00. СК Дніпро-1 - Полісся
- 17:00. Зоря - Кривбас
- 17:00. Колос - Чорноморець
- 19:00. Рух - Ворскла
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