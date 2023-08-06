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Дніпро-1 зіграє з Поліссям, Зоря - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 6 серпня

Сьогодні в УПЛ буде зіграно чотири матчі
Сьогодні 08:40 312 0
Дніпро-1 зіграє з Поліссям, Зоря - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 6 серпня
#Ворскла, #Зоря, #Кривбас, #Полісся, #Рух, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 серпня, у 2-му турі української Прем’єр-Ліги відбудеться чотири матчі.

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів

СК Дніпро-1 зіграє з житомирським Поліссям, а Кривбас буде протистояти луганській Зорі. Колос прийме одеський Чорноморець. Полтавська Ворскла завітає у гості до львівського Руху. 

Розклад матчів 2-го туру УПЛ на 6 серпня:

  • 15:00. СК Дніпро-1 - Полісся
  • 17:00. Зоря - Кривбас
  • 17:00. Колос - Чорноморець
  • 19:00. Рух - Ворскла

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