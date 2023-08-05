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Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Гойлунда

Сторони уклали контракт до літа 2028 року
Сьогодні 15:17 175 0
Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Гойлунда
#Аталанта, #Манчестер Юнайтед, #Расмус Гойлунд

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед підписав нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік. 

Сума трансферу оцінюється в 70 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas.

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