Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Гойлунда

Сторони уклали контракт до літа 2028 року

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед підписав нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.

Сума трансферу оцінюється в 70 млн євро.

The stuff of dreams ❤️



Old Trafford, meet Rasmus Hojlund 🇩🇰#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas.

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