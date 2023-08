Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Гойлунда

Манчестер Юнайтед підписав нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.

Сума трансферу оцінюється в 70 млн євро.

The stuff of dreams ❤️



Old Trafford, meet Rasmus Hojlund 🇩🇰#MUFC