Манчестер Юнайтед оголосив про підписання Гойлунда

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед підписав нападника Аталанти Расмуса Гойлунда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони уклали контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.
Сума трансферу оцінюється в 70 млн євро.
The stuff of dreams ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023
Old Trafford, meet Rasmus Hojlund 🇩🇰#MUFC
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas.
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