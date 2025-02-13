Ексгравець збірної Італії засуджений до 6 місяців умовно

Гравець футбольного клубу Аякс Даніеле Ругані засуджений на 6 місяців умовно за керування у нетверезому вигляді.

Про це повідомляє Torino Today.

Його оштрафували на 2 тисячі євро, позбавили водійських прав і конфіскували автомобіль Мазератті.

Підставою для затримання є те, що 21 липня 2023 року він був спійманий за кермом свого автомобіля після розпивання алкоголю, в результаті чого скоїв ДТП, в якому обійшлося без жертв. На той момент він був гравцем Ювентуса.

За туринський клуб Даніеле грав з 2012 року. За цей час здавався в оренди Емполі, Ренну та Кальярі. На його рахунку 7 матчів за збірну Італії.

Нагадаємо, виконавчий директор Євробаскета-2025 Крістапс Яніченокс також спровокував ДТП, будучи напідпитку.