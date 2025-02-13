Ключовий захисник Манчестер Юнайтед переніс операцію

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес переніс операцію через травму зв'язок коліна.

Про це повідомляє Daily Mail.

27-річного аргентинця успішно прооперували у Лондоні. Термін відновлення можуть скласти від шести місяців до року.

Нагадаємо, оборонець травмувався у матчі чемпіонату Англії проти Крістал Пелес (0:2). Лікарі забрали його на ношах.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше стало відомо, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед.