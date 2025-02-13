Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ключовий захисник Манчестер Юнайтед переніс операцію

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 22:07
Ключовий захисник Манчестер Юнайтед переніс операцію
Лісандро Мартінес
Getty images

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес переніс операцію через травму зв'язок коліна.

Про це повідомляє Daily Mail.

27-річного аргентинця успішно прооперували у Лондоні. Термін відновлення можуть скласти від шести місяців до року.

Нагадаємо, оборонець травмувався у матчі чемпіонату Англії проти Крістал Пелес (0:2). Лікарі забрали його на ношах.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше стало відомо, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес

Лісандро Мартінес

Манчестер Юнайтед підтвердив травму зв'язок в основного захисника
Основний захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону
Основний захисник Манчестер Юнайтед може пропустити залишок сезону через травму
Лідер захисту Манчестер Юнайтед готовий зіграти в матчі Ліги Європи
Sofascore опублікував символічну збірну найкращих гравців Копа Америка-2024

Останні новини