Ключовий захисник Манчестер Юнайтед переніс операцію
Лісандро Мартінес
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Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес переніс операцію через травму зв'язок коліна.
Про це повідомляє Daily Mail.
27-річного аргентинця успішно прооперували у Лондоні. Термін відновлення можуть скласти від шести місяців до року.
Нагадаємо, оборонець травмувався у матчі чемпіонату Англії проти Крістал Пелес (0:2). Лікарі забрали його на ношах.
У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.
Раніше стало відомо, що регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед.