Лялька порівняв хокей в Україні та Словаччині

Хокеїст збірної України Віталій Лялька, який зараз грає за Кременчук, але має досвід гри у Словаччині, порівняв рівень хокею в цих країнах. Він визнав, що у сусідньої країни краще розвинений цей вид спорту.

Його слова цитує Федерація хокею України.

"Основна відмінність полягає в інфраструктурі та фінансуванні. У Словаччині хокей має глибші традиції, що відображається в кількості льодових арен, рівні підготовки гравців та підтримці з боку спонсорів. В Україні, на жаль, ці аспекти потребують значного покращення", – сказав Віталій.

Також Лялька пригадав свій період виступів у складі місцевого Пряшева.

"Граючи в Пряшеві, я отримав безцінний досвід. Мене приємно вразив високий рівень організації чемпіонату та професіоналізм гравців. Особливо відзначу швидкість гри та тактичну підготовку команд, що стимулювало мене підвищувати власний рівень майстерності", – додав Віталій.

Нагадаємо, легендарний швейцарський хокеїст Андрес Амбюль, який представляв країну на 5 Олімпійських іграх, вирішив завершити кар'єру в кінці сезону.