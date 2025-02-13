Зеленський пообіцяв передати Трампу чемпіонський пояс Усика

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв передати чемпіонський пояс Олександра Усика (23-0, 14 КО) президенту США Дональду Трампу.

Про це пише видання Axios, відкриваючи деталі телефонної розмови двох глав держав.

Джерело не зазначає, що саме на увазі мав український президент. Відомо, що це сталося наприкінці їхнього діалогу.

Зазначимо, що сьогодні Усик заявив, що до кінця кар'єри планує провести ще два поєдинки. Також українець поклав край чуткам про можливе повернення в крузервейт.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

Після другої перемоги над Ф'юрі Усик повернувся в Україну, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським.