Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нового контракту зі своїм технічним спонсором компанією Adidas.
Нова довгострокова угода розрахована на 10 років.
За інформацією Джеймса Дакера, манкуніанці зароблять щонайменше 900 млн фунтів стерлінг за весь термін, що буде рекордною сумою для Англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, сторони поновили співпрацю в сезоні 2015/16, до цього манчестерський клуб з початку 2000-х спонсорував Nike.
Раніше Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека.
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