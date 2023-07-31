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Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas

Манчестер Юнайтед та Adidas підписали нову угоду
Сьогодні 19:39 258 0
Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas
#Манчестер Юнайтед

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нового контракту зі своїм технічним спонсором компанією Adidas.

Нова довгострокова угода розрахована на 10 років.

За інформацією Джеймса Дакера, манкуніанці зароблять щонайменше 900 млн фунтів стерлінг за весь термін, що буде рекордною сумою для Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, сторони поновили співпрацю в сезоні 2015/16, до цього манчестерський клуб з початку 2000-х спонсорував Nike.

Раніше Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека.

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