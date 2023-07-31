Манчестер Юнайтед підписав 900-мільйонний контракт з Adidas

Манчестер Юнайтед та Adidas підписали нову угоду

Манчестер Юнайтед оголосив про підписання нового контракту зі своїм технічним спонсором компанією Adidas.

Нова довгострокова угода розрахована на 10 років.

За інформацією Джеймса Дакера, манкуніанці зароблять щонайменше 900 млн фунтів стерлінг за весь термін, що буде рекордною сумою для Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, сторони поновили співпрацю в сезоні 2015/16, до цього манчестерський клуб з початку 2000-х спонсорував Nike.

Раніше Манчестер Юнайтед запропонував Ромі підписати ван де Бека.

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