Нокаутую у першому раунді: Кейшон – про бій з Берінчиком

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) заявив, що достроково переможе українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу WBO.

Про це боксер розповів після процедури зважування.

"Неважливо, чи я знервований, чи я заспокоєний, чи я розважаюся. Не має значення, який я. Завтра він буде нокаутований у першому раунді.

Це буде перший титул чемпіона світу. У майбутньому у мене буде багато захистів та інші вагові категорії, тому це лише початок", – розповів Девіс.