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Нокаутую у першому раунді: Кейшон – про бій з Берінчиком

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 22:26
Нокаутую у першому раунді: Кейшон – про бій з Берінчиком
Берінчик та Девіс
Top Rank

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) заявив, що достроково переможе українця Дениса Берінчика (19-0, 9 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу WBO.

Про це боксер розповів після процедури зважування.

"Неважливо, чи я знервований, чи я заспокоєний, чи я розважаюся. Не має значення, який я. Завтра він буде нокаутований у першому раунді.

Це буде перший титул чемпіона світу. У майбутньому у мене буде багато захистів та інші вагові категорії, тому це лише початок", – розповів Девіс.

Їхній бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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