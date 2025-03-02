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Українка Онофрійчук виграла золото першого етапу Гран-прі з художньої гімнастики

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 10:34
Українка Онофрійчук виграла золото першого етапу Гран-прі з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук
Федерація художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики здобула подвійний подіум на першому етапі Гран-прі в Естонії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У жіночому багатоборстві Україну представляли Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

Таїсія за чотири дисципліни отримала від суддів 115.8 балів, вигравши золоті нагороди змагання.

Каріка за підсумками вправ з обручем, м'ячем та стрічкою посідала друге місце, проте у підсумку набрала 109.1 бали, завоювавши бронзу. Ікан не потрапила до фіналу змагання через ліміт двох атлеток з однієї країни попри четверте місце у багатоборстві.

Зазначимо, що завдяки цим нагородам Каріка та Онофрійчук кваліфікувались до усіх фіналів індивідуальних змагань, які відбудуться сьогодні, 2 березня.

Раніше українська шпажистка здобула золоту нагороду на юніорському чемпіонаті Європи.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

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