Вперше за десять днів знову побачив Довбика: Раньєрі – про перемогу над Комо в 27 турі Серії А

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі поділився думками про заміни команди у матчі 27-го туру Серії А проти Комо, згадавши також українського форварда Артема Довбика, який приніс перемогу "вовкам".

Слова тренера наводить пресслужба клубу.

"Тренер робить заміни, тому що знає, кого має на лаві, і розуміє, коли їх потрібно використовувати. Вчора я вперше за десять днів знову побачив Довбика, Салемакерс хворів протягом тижня, і я знав, що не можу використати його з перших хвилин, але міг випустити під час гри.

У якийсь момент я хотів зняти Дибалу, але потім травмувався Челік. Я би випустив Бальданці. Я знаю, що у мене є гравці, які вміють грати у футбол, і це дає мені спокій", – сказав Раньєрі.

Як відомо, Довбик отримав одну з найвищих оцінок за матч проти Комо в межах 27 туру італійської Серії А, де відзначився голом.

Для Артема цей результативний удар став вже 14-м у 34 іграх за римський колектив у нинішньому сезоні. Форвард збірної України також записав на свій рахунок 4 асисти.