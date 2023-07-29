Манчестер Сіті продовжив контракт з Аке

Натан Аке отримав новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті продовжив контракт із захисником Натаном Аке.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода гравця збірної Нідерландів розрахована до літа 2027 року.

Аке виступає у Ман Сіті з 2020 року. Разом із командою 28-річний захисник тричі ставав чемпіоном Англії, виграв Лігу чемпіонів, а також здобув Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

У попередньому сезоні-2022/2023 Натан Аке зіграв за Ман Сіті в 41 матчі, забив 3 голи.

Раніше Реймс орендував захисника Манчестер Сіті Вілсона-Есбранда.