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Манчестер Сіті продовжив контракт з Аке

Натан Аке отримав новий контракт
Сьогодні 13:10 156 0
Манчестер Сіті продовжив контракт з Аке
#Аке, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті продовжив контракт із захисником Натаном Аке.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода гравця збірної Нідерландів розрахована до літа 2027 року.

Аке виступає у Ман Сіті з 2020 року. Разом із командою 28-річний захисник тричі ставав чемпіоном Англії, виграв Лігу чемпіонів, а також здобув Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

У попередньому сезоні-2022/2023 Натан Аке зіграв за Ман Сіті в 41 матчі, забив 3 голи. 

Раніше Реймс орендував захисника Манчестер Сіті Вілсона-Есбранда.

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