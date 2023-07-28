Марез перейшов в Аль-Ахлі

Ріяд Марез перебрався до Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі оголосив про підписання контракту з вінгером Манчестер Сіті Ріядом Марезом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт на чотири роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

Трансфер оцінюється у 30 мільйонів фунтів.

32-річний Марез за п'ять сезонів у Манчестер Сіті виграв АПЛ (4 рази), Лігу чемпіонів, Кубок Англії (2 рази) та Кубок ліги (3 рази).

Нагадаємо, Манчестер Сіті може підписати Рафінью на заміну Марезу.

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