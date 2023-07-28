Марез перейшов в Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.
Аль-Ахлі оголосив про підписання контракту з вінгером Манчестер Сіті Ріядом Марезом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець підписав контракт на чотири роки. Інші деталі угоди не розголошуються.
Трансфер оцінюється у 30 мільйонів фунтів.
انـتـهـى الانـتـظـار ، ريـاض حـقـيـقـة 🥶💚@Mahrez22#MahrezToAlahli pic.twitter.com/XNbXWhs8zL— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 28, 2023
32-річний Марез за п'ять сезонів у Манчестер Сіті виграв АПЛ (4 рази), Лігу чемпіонів, Кубок Англії (2 рази) та Кубок ліги (3 рази).
Нагадаємо, Манчестер Сіті може підписати Рафінью на заміну Марезу.
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