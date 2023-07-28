Головне
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Вчора 23:17 4728
Нива Бузова переграла Агробізнес: результати матчів 1 туру Першої ліги
Сьогодні 17:00 120
Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:07 723
Шахтар заявив на сезон 32 футболісти
Сьогодні 15:22 265
Панатінаїкос включився у боротьбу за Михайлюка
Сьогодні 09:10 338
Тренер Харлан: Чорна картка для Ольги означає 2 місяці дискваліфікації
Сьогодні 08:13 736
Скрипник: Пропускаємо, а потім дістаємо шашки і давай гасать, як козаки
Сьогодні 00:38 585
Харлан: Ніколи нікого не можемо примусити до миру, особливо - українців
Вчора 23:58 658
Жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Кубка претенденток
Вчора 23:29 893
Ворскла вирвала перемогу в Діли у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:22 925
Прямі трансляції

Марез перейшов в Аль-Ахлі

Ріяд Марез перебрався до Саудівської Аравії
Сьогодні 15:10 259 0
Марез перейшов в Аль-Ахлі
Фото - gettyimages
#Аль-Ахлі, #Манчестер Сіті, #Марез, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Аль-Ахлі оголосив про підписання контракту з вінгером Манчестер Сіті Ріядом Марезом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав контракт на чотири роки. Інші деталі угоди не розголошуються.

Трансфер оцінюється у 30 мільйонів фунтів.

32-річний Марез за п'ять сезонів у Манчестер Сіті виграв АПЛ (4 рази), Лігу чемпіонів, Кубок Англії (2 рази) та Кубок ліги (3 рази).

Нагадаємо, Манчестер Сіті може підписати Рафінью на заміну Марезу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9282
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 2967
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3443
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій 4728
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15048
Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами Новачку Шахтаря та захиснику Динамо загрожує до 6 років позбавлення волі за маніпулювання спортивними результатами 2727
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38750 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 288268
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 34986 4
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10617 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115875
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3011