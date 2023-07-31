Українська бригада арбітрів призначена на матч Ліги конференцій

Головним арбітром буде Віктор Копієвський

Джерело - УЄФА.

На матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Віторія Гімараєш - Целє призначили українських арбітрів.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Беркут.

Четвертий рефері - Ярослав Козик.

Матч Віторія Гімараєш - Целє відбудеться 3 серпня о 22:15 за київським часом.

Перша зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь португальців.

Нагадаємо, Фіорентина замінить Ювентус в Лізі конференцій.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!