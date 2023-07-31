Українська бригада арбітрів призначена на матч Ліги конференцій

Джерело - УЄФА.
На матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Віторія Гімараєш - Целє призначили українських арбітрів.
Про це повідомляє УЄФА.
Головним арбітром буде Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Беркут.
Четвертий рефері - Ярослав Козик.
Матч Віторія Гімараєш - Целє відбудеться 3 серпня о 22:15 за київським часом.
Перша зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь португальців.
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