Фіорентина замінить Ювентус в Лізі конференцій

Джерело - Чемпіон.
Фіорентина зіграє у Лізі конференцій замість Ювентуса, який був виключений з турніру через порушення фінансового фейр-плей.
Про це повідомляє пресслужба "фіалок".
Фіорентина стартує на стадії плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.
Минулого сезону команда фінішувала 8-ю в Серії А та залишилася без єврокубків.
Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023
Раніше Брайтон оформив трансфер захисника Фіорентини Ігора.
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