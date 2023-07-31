Фіорентина замінить Ювентус в Лізі конференцій

Фіорентина стартує на стадії плей-оф кваліфікації ЛК

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина зіграє у Лізі конференцій замість Ювентуса, який був виключений з турніру через порушення фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє пресслужба "фіалок".

Фіорентина стартує на стадії плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Минулого сезону команда фінішувала 8-ю в Серії А та залишилася без єврокубків.

Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023

Раніше Брайтон оформив трансфер захисника Фіорентини Ігора.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!