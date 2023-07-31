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Фіорентина замінить Ювентус в Лізі конференцій

Фіорентина стартує на стадії плей-оф кваліфікації ЛК
Сьогодні 12:31 235 0
Фіорентина замінить Ювентус в Лізі конференцій
#Ліга конференцій, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Фіорентина зіграє у Лізі конференцій замість Ювентуса, який був виключений з турніру через порушення фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє пресслужба "фіалок".

Фіорентина стартує на стадії плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Минулого сезону команда фінішувала 8-ю в Серії А та залишилася без єврокубків.

Раніше Брайтон оформив трансфер захисника Фіорентини Ігора.

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