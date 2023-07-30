Ступар: В Олександрії арбітр Козик зробив результативну помилку

Ексарбітр дав свою оцінку правомірності цих покарань

У матчі першого туру УПЛ Олександрія - Кривбас (1:0) рефері Ярослав Козик в одному ігровому епізоді спочатку не помітив фол Владислава Бабогло і не призначив у ворота господарів пенальті.

Про це заявив відомий у минулому арбітр Мирослав Ступар.