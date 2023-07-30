Головне
Динамо переграло Минай у 1 турі УПЛ
Вчора 18:55 671
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
Сьогодні 00:50 61
Олександрія перемогла Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 21:26 282
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
Вчора 19:13 439
Чоловіча збірна України стала бронзовим призером Кубка претендентів-2023
Вчора 18:09 402
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО
Вчора 18:04 1184
Чорноморець завдав поразки ЛНЗ у 1 турі УПЛ
Вчора 16:52 482
Збірні Швейцарії та Норвегії вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 14:52 591
Збірна України програла Південній Кореї в матчі за третє місце на ЧС
Вчора 14:49 1702
Жіноча збірна України поступилася Франції у півфіналі чемпіонату світу
Вчора 13:43 967
Прямі трансляції

Ступар: В Олександрії арбітр Козик зробив результативну помилку

Ексарбітр дав свою оцінку правомірності цих покарань
Вчора 23:56 232 0
Ступар: В Олександрії арбітр Козик зробив результативну помилку
#Кривбас, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

У матчі першого туру УПЛ Олександрія - Кривбас (1:0) рефері Ярослав Козик в одному ігровому епізоді спочатку не помітив фол Владислава Бабогло і не призначив у ворота господарів пенальті. 

Про це заявив відомий у минулому арбітр Мирослав Ступар.

"Звичайно, шість вилучень - це багато. Це можна пояснити з одного боку великим бажанням футболістів боротися до кінця в кожному епізоді і з іншого - технічним браком. На мій погляд, в поєдинках Верес - Полісся, Рух - Зоря, Динамо - Минай арбітри діяли згідно букви закону, і вилучення були правильними.

А ось в сьогоднішньому протистоянні Олександрія - Кривбас рефері Ярослав Козик в одному ігровому епізоді спочатку не помітив фол Бабогло і не призначив у ворота господарів пенальті. Мабуть, саме це й вивело з рівноваги криворіжця Семотюка, який грубо атакував візаві. Тут червона картка була очевидною, але її не було б, якщо б був покараний Бабогло. Це результативна помилка арбітра", - сказав Ступар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Минай: де дивитися матч УПЛ Динамо - Минай: де дивитися матч УПЛ 1755
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 10516
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9831
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17521
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором 24292
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 7105
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15229
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88501 4
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16852 3
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53639
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21087
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28528