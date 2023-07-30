Ступар: В Олександрії арбітр Козик зробив результативну помилку

Джерело - sport.ua.
У матчі першого туру УПЛ Олександрія - Кривбас (1:0) рефері Ярослав Козик в одному ігровому епізоді спочатку не помітив фол Владислава Бабогло і не призначив у ворота господарів пенальті.
Про це заявив відомий у минулому арбітр Мирослав Ступар.
"Звичайно, шість вилучень - це багато. Це можна пояснити з одного боку великим бажанням футболістів боротися до кінця в кожному епізоді і з іншого - технічним браком. На мій погляд, в поєдинках Верес - Полісся, Рух - Зоря, Динамо - Минай арбітри діяли згідно букви закону, і вилучення були правильними.
А ось в сьогоднішньому протистоянні Олександрія - Кривбас рефері Ярослав Козик в одному ігровому епізоді спочатку не помітив фол Бабогло і не призначив у ворота господарів пенальті. Мабуть, саме це й вивело з рівноваги криворіжця Семотюка, який грубо атакував візаві. Тут червона картка була очевидною, але її не було б, якщо б був покараний Бабогло. Це результативна помилка арбітра", - сказав Ступар.