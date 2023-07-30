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Олександрія перемогла Кривбас у 1 турі УПЛ

Шулянський забив єдиний гол у матчі
Сьогодні 21:26 165 0
Олександрія перемогла Кривбас у 1 турі УПЛ
#Кривбас, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру української Прем’єр-Ліги Олександрія вдома переграла криворізький Кривбас. 

Матч завершився з рахунком 1:0. Після помилки захисника гостей Бескоровайного Шулянський завдяки рикошету забив швидкий гол. Цей гол став єдиним у матчі і приніс перемогу Олександрії.

Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 30 липня

Олександрія - Кривбас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 4 Шулянський

ФК Олександрія: Микита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирило Сігєєв, Владислав Калітвінцев, Андрій Кулаков (Андрій Андрійчук 68), Артем Шулянський (Данило Скорко 81), Сергій Логінов, Родіон Плакса (Іван Калюжний 68), Олександр Бєляєв (Артур Авагімян 58) Юрій Копина, Євген Смирний (Роман Савченко 58)

Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецьков, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський (Максим Задерака 85), Микита Татарков (Джихад Бізімана 46), Данило Безкоровайний, Максим Луньов (Денис Устименко 79), Владислав Семотюк, Роман Дебелко (Хрвоє Ілич 46), Іван Дібанго, Олег Кожушко (Віктор Блізніченко 79)

Попередження: Владислав Бабогло 18, Сергій Логінов 54 - Дмитро Хомченовський 34, Олег Кожушко 65

Вилучення: Владислав Семотюк 31 (груба гра)

Раніше київське Динамо здобуло вольову перемогу над Минаєм у 1 турі УПЛ.

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