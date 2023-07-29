Кривбас підписав Вакулка

Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас підписав колишнього півзахисника молодіжної збірної України Юрія Вакулка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із 25-річним хавбеком розрахований на один рік. Юрій виступатиме у Кривбасі під номером 22.
Вакулко раніше виступав за Дніпро, Арсенал, Дніпро-1. З 2021 по 2023 роки хавбек грав за латвійську Ригу, провів у складі цього клубу 47 матчів та забив 6 голів.
Раніше Кривбас підписав ексголкіпера Динамо.
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