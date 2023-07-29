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Кривбас підписав Вакулка

Кривбас підсилився півзахисником
Сьогодні 14:38 214 0
Кривбас підписав Вакулка
#Вакулко, #Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас підписав колишнього півзахисника молодіжної збірної України Юрія Вакулка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 25-річним хавбеком розрахований на один рік. Юрій виступатиме у Кривбасі під номером 22.

Вакулко раніше виступав за Дніпро, Арсенал, Дніпро-1. З 2021 по 2023 роки хавбек грав за латвійську Ригу, провів у складі цього клубу 47 матчів та забив 6 голів.

Раніше Кривбас підписав ексголкіпера Динамо.

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