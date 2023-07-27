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Кривбас підписав ексголкіпера Динамо

Кривбас підсилився голкіпером
Сьогодні 13:10 235 0
Кривбас підписав ексголкіпера Динамо
#Кривбас, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас оголосив про підписання контракту з воротарем Володимиром Маханьковим.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

25-річний вартовий воріт отримав договір на три роки.

Минулого сезону гравець провів у Колосі, який залишив на правах вільного агента.

Раніше Маханьков виступав за юнацьку команду Динамо, а також у складах Карпат, Полісся та Колоса.

Нагадаємо, Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.

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