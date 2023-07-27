Кривбас підписав ексголкіпера Динамо

Кривбас підсилився голкіпером

Кривбас оголосив про підписання контракту з воротарем Володимиром Маханьковим.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

25-річний вартовий воріт отримав договір на три роки.

Минулого сезону гравець провів у Колосі, який залишив на правах вільного агента.

Раніше Маханьков виступав за юнацьку команду Динамо, а також у складах Карпат, Полісся та Колоса.

Нагадаємо, Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!