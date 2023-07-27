Кривбас підписав ексголкіпера Динамо

Джерело - fckryvbas.com.
Кривбас оголосив про підписання контракту з воротарем Володимиром Маханьковим.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
25-річний вартовий воріт отримав договір на три роки.
Минулого сезону гравець провів у Колосі, який залишив на правах вільного агента.
Раніше Маханьков виступав за юнацьку команду Динамо, а також у складах Карпат, Полісся та Колоса.
Нагадаємо, Кривбас орендував Блізніченка у Динамо.
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