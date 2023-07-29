Лавриненко: Верес на початку шляху

Швидкий гол Полісся зламав усі плани на гру Вереса.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Сергій Лавриненко.

"Враження негативні. Ми програли. Але наша команда на початку шляху. Важко відіграватися, пропустивши вже на старті. Це зламало всі плани на гру.

Гол Макуани вплинув на гру. Це як в боксі - ми пропустили і весь наш план зламався.

В перерві говорили про більш агресивну гру в атаці. Нападник, який вийшов у старті, на мою думку не впорався із завданням, тому відбулася заміна в перерві.

По перерві суперник більше грав від оборони. Нам не вистачало індивідуальної майстерності. Потрібно переглядати повто. VAR відмінив пенальті. Якби ми забили одинадцятиметровий - гра могла б піти за іншим сценарієм", - відзначив Лавриненко.