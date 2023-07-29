Маркевич: Незадоволений результатом матчу з Хустом

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич незадоволений результатом матчу 1 туру Першої ліги проти Хуста (1:0).

Про це розповів сам український фахівець.

"Перші матчі завжди такі нервові, та не все вдається. Я прихильник того, щоб перші поєдинки грати на виїзді, але такий календар, тому була нервозність. У нас було багато моментів, які ми не реалізували. Після сьогоднішнього матчу воротаря "Хуста" можна викликати в збірну України. Однак ми самі винні, що не можемо впевненіше завдавати завершального удару. Я чудово розумію, що всі наші суперники будуть ось так грати, як сьогодні: від оборони, чекаючи своїх шансів на контратаках. Ми повинні бути готові до цього. Нам потрібно покращувати реалізацію, бо наступного разу можемо за це поплатитися.

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Я результатом незадоволений, це однозначно. Мати стільки моментів й їх не реалізувати... У цьому плані ми повинні додати", - розповів Маркевич.