Карпати - Хуст 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру української Першої ліги Карпати вдома обіграли Хуст.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 липня, 1 тур
Група А
Карпати Львів - Хуст 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 23 Підлепенець
Карпати: Кожухар, Порох, Векляк, Сухар (Картушов, 46), Полегенько, Рябов, Клименко (Галенков, 78), Саків, Підлепенець, Чачуа, Іґор Невес Алвес.
Запасні: Ільющенков, Мизюк, Романюк, Долгов, Костенко, Кожанов, Гайдучок, Сидун.
Хуст: Бєліменко, Іванов, Скиба, Павлич (Петрук, 80), Мердєєв, Вагін, Приходько, П. Луців, В. Луців (Станкович, 87), Борисенко, М. Пилип (Фляшко, 63).
Запасні: Рябенко, Шевчук, Колчін, Р. Пилип, Диянчук.
Попередження: Порох, 4, Іґор, 73, Рябов, 75 – Мердєєв, 5, 37, Павлич, 26, П. Луців, 45+1, Фляшко, 68, 76.
Вилучення: Мердєєв, 37, Фляшко, 76.
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