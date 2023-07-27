Суддя дав 10 днів для відповіді на звинувачення

Суддя 2-го відділу боротьби з організованою злочинністю та відмиванням грошей Алессандро Перейра Пачеко у межах операції "Максимальне покарання" прийняв скаргу та визнав 7 футболістів та 7 інших фігурантів звинуваченими в маніпуляціях у бразильському футболі.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Серед цих 7 гравців фігурують новачок Шахтаря Педрінью Азеведо та захисник Динамо Сідклей.

Їх підозрюють у вимаганні чи прийнятті грошової чи нематеріальної вигоди за дію чи бездіяльність, спрямовану на зміну чи спотворення результату спортивного змагання чи події, пов’язаної з ним, або наданні такої обіцянки.

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років та штраф.

Цілком можливо, що після цього Вищий спортивний суд Бразилії вимагатиме превентивного відсторонення всіх спортсменів.

Суддя дав 10 днів для відповіді на звинувачення, надання доказів і виклик свідків на захист кожного обвинуваченого.

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